Českými házenkáři sezony se poprvé stali brankář Mrkva a křídelnice Malá

Mrkva s německým Bergischerem obsadil v uplynulé sezoně v bundeslize 11. místo, zářil ale především v reprezentaci, kde se stal jasnou jedničkou poté, co veterán Martin Galia přešel do role brankářského specialisty v realizačním týmu. Třiatřicetiletý gólman držel národní tým na lednovém mistrovství Evropy i v dubnu při neúspěšném play off o světový šampionát.