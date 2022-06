Do extraligy házenkářů se zapojí slovenský mistr Prešov, Hranice nesestoupí

"Každý náš - hlavně venkovní - duel bude těžký a je úplně jedno, jestli pojedeme do Lovosic, Kopřivnice nebo Brna. Bude to pro nás nová výzva a budeme muset prokázat kvalitu," prohlásil trenér slovenského mistra, který bude hrát jen základní část extraligy. Do play off zasáhnou pouze české týmy.