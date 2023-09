Drešl má v Olomouci navázat na legendárního kouče Teplého. Je to pro mě obrovská výzva, říká

„Tento sport miluji. Je to pro mě práce i koníček. Zároveň se chci posouvat a tak, když jsem dostal z Olomouce nabídku, neváhal jsem,“ řekl Právu dvaačtyřicetiletý lodivod. Neodradilo ho, že z loňského družstva mu zůstala jen Adéla Farská, a ani to, že v kádru má jen devět hráček, kromě českých dvě Ukrajinky, Kanaďanku, Izraelku a Polku.

„Je to samozřejmě obrovská komplikace. Úsporným balíčkem, který však s ohledem na ekonomickou situaci musel přijít, mám svázané ruce. Začínáme úplně od nuly. Snažil jsem se ale složit tým, aby byl schopen hrát solidní volejbal. Myslím, že v něm jsou zajímavé hráčky. Jen je otázkou, jak rychle se podaří vše dát dohromady,“ říká Drešl.

Času moc nemá, neboť start extraligy se blíží. „Musím rychle zjistit, jaké děvčata mají povahy, co od nich v různých situacích mohu očekávat, nejen na hřišti, ale i mimo ně, například, co se týká sociálních záležitostí. A to vůbec není jednoduché. Každý, kdo skládá nový tým ví, že je to oříšek. Bude trvat řadu týdnů, možná měsíců, než najdete nějaký recept. Ovšem ten nakonec ani nemusí přijít,“ uvědomuje si.

Problém s úzkým kádrem

Strašákem pro něj je i úzký kádr. „Jakékoliv zranění povede k snížení úrovně celého družstva. S tím se nedá nic dělat. Byl jsem na to připraven a holky to také dopředu věděly. Musíme se s tím všichni porvat. Máme v záloze i mladá děvčata z vlastní líhně, která holt v případě potřeby budou muset do extraligy skočit rovnýma nohama,“ nezoufá.

Klidu mu dodává i vize vedení klubu, které nadcházející sezonu bere jako stabilizační s tím, že Drešl by v jejím průběhu měl vytvořit solidní základy pro budoucí sportovní expanzi a poté navázat na legendárního kouče Jiřího Teplého, jenž před dvěma roky zemřel. Ten totiž začínal v Olomouci v podobných podmínkách a v 90. letech Hanačky dovedl ke čtyřem titulům v řadě a čtvrté příčce v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí.

„To je pro mě obrovská výzva. Cesta to však bude trnitá. Momentálně je v extralize pro nás podle mě reálné páté, šesté místo. Když se povede něco lepšího, bude to nad plán,“ říká opatrně.

Poslední přípravný turnaj v Olomouci naznačil, že to nebude mít snadné. Nově složený tým mezi pěticí účastníků skončil čtvrtý, když porazil jen rakouský Salzburg a prohrál s Prostějovem, Libercem a dokonce i Šternberkem.