Návrat domů! Házenkářka Korešová jde do Písku kvůli rodině: Už se nemám kam hnát

Po deseti letech se úspěšná česká házenkářka Iveta Korešová vrací do rodného Písku. Loni po narození syna restartovala kariéru v nejlepším českém týmu, Baníku Most. Jenže dojíždění z jihu na sever Čech už podstupovat nechce. „Zvládli jsme to jen stěží. Byla jsem hodně ve stresu. Ale s házenou ještě končit nechci, takže za možnost se vrátit jsem moc ráda,“ prozradila 33letá spojka.

Foto: Česká házená Házenkářská reprezentantka Iveta Korešová se po deseti letech vrací do rodného Písku.Foto : Česká házená

Článek Dvojnásobná nejlepší střelkyně bundesligy a držitelka čtyř německých titulů s Thüringenem patří mezi stálice české reprezentace. V uplynulé sezoně oblékla dres národního týmu po mateřské dovolené po dlouhých dvou a půl letech. A kromě českého týmu táhla i Most. Ten si v příštím roce podruhé v historii zahraje Ligu mistryň. „Hodně mě tahle soutěž lákala. Ale když jsem si potom dala na papír všechna pro a proti, vyhodnotila jsem, že mi to za to nestojí. Už jsem toho na nejvyšší úrovni odehrála hodně a nemám se kam hnát. Rodina je na prvním místě," podotkla Korešová. Míčové sporty Česko má nejlepší střelkyni MS. Ani jsem to nevěděla, směje se juniorka Cholevová Setrvání v Mostu na další sezonu si už matka téměř dvouletého syna Jakuba nedokázala představit. „Všechny babičky i dědečkové ještě pracují. Už letos toho bylo nad hlavu. Nechci být máma, která nechává pořád někomu hlídat dítě, nestará se o něj a lítá po světě," vysvětlila rodačka z Písku, kde bydlí i její příbuzní. Zkušená házenkářka, která se provdala za fotbalistu Štěpána Koreše, tak přinese velkou kvalitu do týmu Jihočešek. Těm v tomto ročníku těsně unikl postup do play off mezi nejlepší čtyři české týmy. „Za svoje rozhodnutí jsem ráda. I já teď budu psychicky víc v klidu a celá rodina si oddechla," dodala Korešová, která v Písku podepsala smlouvu na jeden rok. Míčové sporty Házenkář sezony Mrkva se těší na potomka a výzvu v nejlepším týmu světa

