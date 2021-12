Filmy, klid a krafárna. Házenkářky si na MS užívají skvělou partu

Llíria (Od našeho zpravodaje) - České reprezentantky jsou ubytovány ve čtyřhvězdičkovém hotelu Sercotel Sorolla Palace ve Valencii, asi 25 kilometrů od haly v menším městě Llíria. Ke Středozemnímu moři to mají jen pár kilometrů, zatím se tam ale nedostaly. „Snad vedení zařídí autobus a ještě se tam podíváme," doufá házenkářka Kamila Kordovská.

Ta právě v sobotu 4. prosince slaví narozeniny. Popáté z posledních šesti let na evropském nebo světovém šampionátu. „Pozornost moc nevyhledávám, ale jsem vždycky ráda, že si holky a realizační tým vzpomenou a popřejí mi. Ale máme zápas, takže se budu soustředit hlavně na něj a ne na to, že mám narozeniny. Žádná velká oslava rozhodně nebude," ví Kordovská.

Kordovská je jednou z hráček podílejících se na pozitivní atmosféře v týmu, kterou si české reprezentantky dlouhodobě pochvalují. „Když cítím, že je potřeba zvednout náladu, tak ráda tvořím zábavu. Ale rozhodně na to nejsem sama, skvěle mě doplňuje třeba Makča Hurychová nebo Domča Zachová," je ráda Kordovská.

Češky neměly žádný problém vzít do party i nové mladé hráčky jako Charlotte Cholevovou nebo Michaelu Malou. „Nikdo se nad nikým nepovyšuje a neřeší, kdo je nováček a kdo už je zkušenější," říká Kordovská. Pokud by se tedy hrálo na šampionátu na partu a kolektiv, odvezly by si české házenkářky ze Španělska nejspíš medaili.