Finálové drama pro Karvinou, k titulu chybí jediná výhra

I když duel skončil stejně jako ten úvodní vyrovnaným výsledkem, průběh měl odlišný. Zatímco v neděli v Plzni se žádný z týmů nedostal do výraznějšího náskoku a Karviná získala výhru o gól v koncovce, na domácím hřišti Baník v prvním poločase dominoval. Úřadující mistři vyhráli první půli o šest branek 15:9 a po přestávce dokonce odskočili do sedmigólového vedení.

"To, že se nikdo z Plzně neprosadil, je hodně rarita. A jsem rád, že jsme to konečně prolomili, protože myslím, pokaždé, když jsme hráli na sedmičky s Plzní, tak jsme prohráli," řekl České televizi jeden z hrdinů zápasu Mokroš, jenž měl čtyřicetiprocentní úspěšnost zásahů a především v prvním poločase plzeňské střelce trápil. Druhou hlavní oporou Karviné byl s 11 góly Dominik Solák.

Plzeňský trenér Petr Štochl ocenil své svěřence za to, že se dokázali vrátit do zápasu, litoval ale velké ztráty z prvního poločasu. "V druhé půli to byl vynikající výkon, ale na to, aby se vyhrávaly finálové zápasy, je potřeba předvést takový výkon šedesát minut a ne třicet. Takže z toho jsem zklamaný, na druhou stranu mám radost, že tým je tak silný, že se dokáže do zápasu vrátit. Třetí utkání máme doma, tam se musíme vrátit do celé série a zkusit zabojovat o tři vítězství za sebou," řekl Štochl.