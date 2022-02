Florbalový Penalty Shot Battle nabídl parádní podívanou

Tuzemská nejvyšší florbalová soutěž Livesport Superliga pomalu ale jistě míří do svého play off. Souběžně s tradičním programem Superligy probíhá neobvyklá série soubojů mezi jednolivými celky ligy. V nich se zástupci teamů utkávají v nájezdových soubojích. V pátém pokračování na sebe narazily celky FBC Liberec a FBC 4Clean Česká Lípa. Za liberecké se jako exekutor nájezdů představil Šimon Stránský. Jeho záda v brance kryl zkušený gólman Petr Chlad. Team z České Lípy zase na nájezdy nominoval obránce Milana Tichého a do branky zase Lukáše Chynu. Jak souboj dopadl? Můžete vidět v novém videu.

Florbalový Penalty Shot Battle: Liberec vs. Česká LípaVideo : Český florbal

Článek Příští díl Penalty Shot Battlu můžete očekávat ve neděli 13.2. kdy se mezi sebou utkají superligová mužstva Tatranu Střešovice a Sokolu Královské Vinohrady. Soutěžní seriál Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle navazuje na první ročník dovednostní soutěže, který se uskutečnil během loňské sezony Livesport Superligy. V něm se utkali vybraní zástupci každého z mužstev nejvyšší tuzemské florbalové soutěže mužů. V letošním ročníku se koncept soutěže pozměnil. Teamy mezi sebou soupeří v atraktivním penaltovém rozstřelu. Z úvodních sedmi kol vzejde celkem sedm postupujících mužstev, které postupují do osmifinále. Mužstva, která nepostoupila z úvodních kol mají ovšem šanci na divokou kartu. Tu mohou získat díky hlasům fanoušků ve speciálním hlasování. To se spustí po odvysílání všech úvodních soubojů, což bude na konci února 2022. Dále bude Penalty Shot Battle pokračovat klasickým systémem „pavouka" až do finále, které určí vítěze. Florbal Florbalisté Vítkovic vyhráli v Praze a zajistili si 3. místo

Reklama