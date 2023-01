Havlíčková je zpátky v extralize. Se Šelmami chci do finále, tvrdí trojnásobná volejbalistka roku

„Na konci loňského roku jsem se domluvila na rozvázaní smlouvy v tureckém Altinoluku. Nebylo to úplně moje rozhodnutí, avšak nějak jsme si tam nesedli. Takže jsem nakonec byla ráda, že jdu pryč. Dostala jsem několik jiných nabídek ze zahraničí, ale mě to už táhlo domů," líčí Havlíčková.

Zvažovala, že už dá vrcholovému volejbalu vale. „Hraju profesionálně již spoustu let. Člověk je dlouhá období bez rodiny a přátel. Takže jsem začala přemýšlet, zda to chci všechno ještě dál obětovat. A taky už se mi začíná honit hlavou, čemu bych se mohla věnovat po skončení kariéry. Nakonec jsem si ale řekla, že by nebylo dobré seknout s volejbalem v půlce sezony. Takže jsem se začala zabývat dvěma nabídkami, které jsem dostala z domácí extraligy. Ozvaly se mi Šelmy Brno a Prostějov," prozradila.

Havlíčková se rozhodla pro angažmá v moravské metropoli. „Spíš pocitově. Klíčovou roli asi nakonec hrálo to, jak je to v brněnském klubu nastavené. Všechno je tady o domluvě, což by mi mělo vyhovovat. Není mi už osmnáct, takže je dobře, že budu mít možnost mluvit do toho, jak si nastavím přípravu," tvrdí trojnásobná nejlepší volejbalistka Česka.

V minulosti nastupovala v tuzemské elitní soutěži výhradně za pražský Olymp, s nímž vybojovala dva mistrovské tituly. „Olymp mě teď neoslovil. Možná i proto, že neprožívá zrovna nejlepší sezonu," myslí si Havlíčková.

Se Šelmami by na někdejší úspěchy, jichž dosáhla s klubem z hlavního města, teď ráda navázala. „Jako hráčka, která přichází z ciziny, musím mít vysoké cíle. Věřím, že dojdeme aspoň do finále, a v něm to cinkne tou správnou barvou," usmívá se Havlíčková, která v minulosti působila kromě Turecka i v Nizozemsku, Itálii či Ázerbájdžánu. S italským Busto Arsizio triumfovala v roce 2012 v evropském Poháru CEV.

Její první dojmy v brněnském klubu jsou vesměs pozitivní. „Panuje tady profesionálnější přístup než leckde v zahraničí. Některé holky z dřívějška znám, ty mladší postupně poznávám. Nebudu mít žádný problém mezi ně zapadnout," je přesvědčená.