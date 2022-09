Házenkář Kašpárek po ztraceném čase v Bělorusku už září za Bukurešť: Jsem naprosto nadšený

Kašpárka nalákalo na novou štaci zejména jméno zkušeného španělského trenéra. „Xavi Pascual působil dvanáct let v Barceloně, teď je druhým rokem v Bukurešti. Vzal si s sebou všechny lidi kolem sebe. Od kondičního trenéra po střihače videí. Ohromně profesionální prostředí," pochvaloval si.

Před letošní sezonou navíc výrazně posílil i tým. „Všichni slyšely na jméno trenéra a na Ligu mistrů. Vše, co vedení řeklo před podpisem, se zatím plní. Jsem naprosto nadšený," zářil Kašpárek, který měl od nového angažmá velká očekávání, ale nepočítal s tak kvalitním zázemím. „Pečuje o nás hromada lidí. Vyhovuje mi například, že natáčíme tréninky a hned po každé sekvenci se můžu podívat, co jsem udělal dobře a co špatně. Snad se tu buduje taková nová Barcelona," doufá.