Házenkář Piroch míří na svůj první šampionát: Nechám na hřišti všechno, chci postup

Piroch má na kontě deset reprezentačních startů a národnímu týmu pomohl v kvalifikaci o tento šampionát. „Zahrát si za reprezentaci na vrcholné akci byl můj sen. Jsem moc rád, že jsem se dostal do nominace a moc se ME těším," usmívá se házenkář působící ve Francii.

„Španělsko a Švédsko určitě budou těžší soupeři. Ale nebudeme mít co ztratit. Půjdeme do zápasů naplno a chceme postoupit ze skupiny," prozrazuje Piroch. Přípravu na šampionát ale neměli reprezentanti ideální. Kvůli dvěma pozitivním testům v týmu přišli o tři dny tréninků. Naštěstí páteční přetestování už bylo v pořádku. „Bylo těžké se udržel v kondici. Ale věřím, že jsme se dostali do herní pohody. Já se cítím dobře," doplňuje.

Reprezentanti ale do Bratislavy odcestovali v úterý bez problémů. A ve slovenské metropoli se mohou těšit na podporu českých fanoušků, aréna Ondrje Nepely se může zaplnit alespoň ze čtvrtiny. „Čekal jsem, že se bude hrát bez diváků. Tak jsem rád, že jsem se mýlil. Snad přijede hodně fanoušků, z Česka to mají kousek," doufá Piroch, který se těší i na rodinnou podporu. „Přijede se podívat táta a možná i brácha."

Piroch pochází ze sportovní rodiny. Starší bratr Jiří hraje fotbal za druholigovou Duklu a otec, také Jiří, ho přivedl k házené. Sám dokonce nastoupil k sedmi reprezentačním zápasům. Při rodinných setkáních je tak řeč především o sportu. „Vždycky se těším na léto a vánoční svátky, když se vrátím domů do Plzně. S rodinou a kamarády se jinak nevídám," dodává Piroch. Ten s házenou začal ve Francii, kde prožil prvních sedm let života. Jeho otec totiž působil v malém městečku Wittelsheim.

Piroch poté pokračoval s házenou v Plzni, ale už jako dorostenec přestoupil do Německa a poté do Švýcarska. Ovšem jeho poslední kroky mířily zpět do Francie, kde od letošní sezony hraje elitní soutěž v Créteilu nedaleko Paříže. „Je to návrat domů. Lidi jsou tu fajn, cítím se tu skvěle. A házenkářsky jsem se taky posunul. Jsem překvapený, kolik prostoru dostávám," přiznává autor 29 gólů ve francouzské lize.