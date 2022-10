Házenkáři odstartují kvalifikaci na ME, kouč Sabate odtajnil nominaci

V nominaci na úvod kvalifikace nechybí tradiční opory jako brankář Tomáš Mrkva, kterému se v novém angažmá ve hvězdném Kielu daří a dostal se i do zářijové sestavy bundesligy, nebo Tomáš Babák s Jakubem Hrstkou. Obměnou však prošel post pravého křídla, kde se nově představí karvinský Denis Harabiš a David Poloz působící ve švýcarském Curychu.

Házenkáři věří v dobrý vstup do kvalifikace. K tomu mají v Porubě proti Estonsku pomoci i fanoušci. „Jsou super důležití, potřebujeme jejich podporu. V zápase pokaždé přijdou těžké chvíle, kdy je psychika klíčová. Když cítíte podporu z tribun, dodává vám to energii, a to i v momentě, kdy ji nemáte," vysvětlil španělský trenér. „Doufáme, že budeme mít plnou arénu lidí," dodal.