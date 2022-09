Piroch opustil druhý domov ve Francii a prosazuje se pod reprezentačním koučem v polské špičce

Nabídka ho příjemně překvapila. „Nešla odmítnout. Wisla má ohromné renomé, navíc hraje i v Lize mistrů. Působí tu skvělí házenkáři," oceňoval. Navíc málokomu se poštěstí mít stejného trenéra v klubu i v reprezentaci. „Je to příjemný bonus. Určitě mi to pomůže i v reprezentaci, protože víme, co od sebe můžeme čekat a jaké má herní představy. Věřím, že je správnou volbou pro národní tým a přinese úspěchy," pokračoval Piroch.