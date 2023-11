Po zápase ještě český tým neměl informace o zdravotním stavu spojky, která v reprezentaci zaskakuje na postu pivota. „Zatím nemám žádné informace. Akorát držím palce, ať to ve výsledku není tak špatné, jak to na první pohled vypadalo. Uvidíme zítra, co nám řekne doktor,“ uvedl norský kouč českého týmu Bent Dahl.

Tvrdě hrající Konžanky ve druhé půli předvedly ostrý zákrok oceněný červenou kartou na další českou tahounku Veroniku Malou, která byla nečistě dostoupena při střelbě. Křídelnice už do utkání nezasáhla, ale měla by být v pořádku. „Už nebylo nutné, aby hrála. Radši jsme ji nechali odpočinout, aby byla připravena pro další zápas,“ prozradil Dahl.

Že by soupeřky předváděly zákroky za hranou, mu nepřišlo. „Nebyly to špinavé fauly. Jen jsme hráli hodně rychle a někdy jsme na to doplatili. Je to zkušenost pro mladé hráčky, je potřeba každou situaci dohrát na sto procent,“ mínil zkušený trenér.

Průběh zápasu české reprezentantky kontrolovaly vyjma začátku. Při něm jim nevyšla přesilová hra a Kongo odskočilo do vedení 3:1. Pak však favorit zabral a pod vedením Markéty Jeřábkové a především Charlotte Cholevové, s jedenácti góly nejlepší střelkyní zápasu, skóre rychle otočil. „Jsem za Charlotte šťastný. V klubu se trápí, nedostává prostor. Zaslouží si respekt, jaký předvedla výkon. Snad jí to pomůže v sebevědomí,“ věří Dahl.

V poločase svěřenkyně norského kouče Benta Dahla vedly 19:11 a nezměnila to ani tři zbytečná vyloučení v krátkém sledu, po nichž hrály Češky chvíli dokonce ve třech proti šesti. „Některé holky zranění Kamily emočně zasáhlo. Bylo těžké se přepnout zpátky do utkání. Ale jsem hrdý, jak to hráčky zvládly,“ ocenil norský trenér.

Foto: David Švarc/Česká házená Házenkářky na úvod MS porazily Kongo, na snímku Kamila Kordovská.

Týmu pomohly i obě gólmanky. V první půli Petra Kudláčková, ve druhé Sabrina Novotné. Po jejích zákrocích národní tým odskočil do vedení 26:13, načež protočil sestavu a Kongo se prosadilo pětkrát po sobě. Český výběr už však utkání kontroloval a nakonec zvítězil o deset branek. „Jsem rád za vítězství. Nebyl to vyloženě snadný zápas, ale skóre jsme celkem pohodlně kontrolovali,“ hodnotil Dahl.

Ve druhém utkání skupiny Nizozemsko rozstřílelo Argentinu 41:26. Právě jihoamerického soupeře české házenkářky vyzvou v sobotu od 15:30 hodin, na závěr vyzvou v pondělí od 20:30 silné Nizozemky. Ze skupiny se probojují tři nejlepší celky, takže Češky se už prvním vítězstvím výrazně přiblížily k postupu, o nějž je mohou připravit jen dvě prohry a nečekaná souhra ostatních výsledků.

Skupina H (Frederikshavn): Nizozemsko - Argentina 41:26 (20:14) Česko - Kongo 32:22 (19:11). Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Stříšková, Kordovská, Šustáčková 2, Desortová, Stellnerová, Kuxová 1, J. Franková 1, A. Franková, Zachová 2, Kovářová 2, Jeřábková 7/1, Malá 3, Jestříbková 3, Cholevová 11/2. Nejvíce branek Konga: Ngombeleová 9. Rozhodčí: Bolic, Hurich (oba Rak.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/2. Vyloučení: 4:5. ČK: 32. Makoualaová (Kongo). Diváci: 200.