Házenkářky Slavie v duelu mistryň porazily Dunajskou Stredu, Most poprvé prohrál

V čele je s tříbodovým náskokem trio Dunajská Streda, Most a Michalovce. Mostecké svěřenkyně trenéra Vladimíra Šumy prohrály s Dunajskou Stredou první poločas o tři góly, po přestávce se zlepšily a deset minut před koncem srovnaly. Do vedení se však Černí andělé nedostali a ještě několikrát dotáhli jednobrankovou ztrátu. Na vyrovnání v posledním útoku po chybě při přihrávce hráčky Mostu nedosáhly.

„Strašně mě mrzí, že to dnes nebyl alespoň bod, protože to byl dost vyrovnaný zápas a remíza by mu slušela. Druhý poločas ukázal, že sílu v týmu máme, že jsme to nevzdaly. V samotném závěru už to bylo spíš o štěstí, na čí stranu se přikloní,“ řekla České televizi brankářka Dominika Píšová, jež se kvůli mostecké krizi v brankovišti vrátila zhruba před měsícem z házenkářského „důchodu“ a dnes se blýskla čtyřicetiprocentní úspěšností zásahů. Osm gólů vstřelila Natálie Kuxová.