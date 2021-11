Házenkářky v přípravě na světový šampionát nepřesvědčily

Z dvacítky hráček, které v Chebu nastoupily, neodletí na mistrovství světa do Španělska jen dvě. „Už mám v hlavě, které to jsou," prozrazuje Bašný. Konečnou nominaci oznámí na tiskové konferenci v pondělí. Do Valencie se tým přesune v úterý, ve čtvrtek pak zahájí šampionát zápasem s Německem. Následovat budou utkání s Maďarskem a Slovenskem. Do hlavní fáze turnaje postupují tři týmy ze skupiny.