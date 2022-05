V prvním duelu získaly české jedničky po vyrovnaném úvodu obou setů postupně navrch a vybudovaný náskok s přehledem udržely až do konce. Zápas se stříbrnými Australankami z loňských OH v Tokiu měl obdobný průběh. Češky díky vydařeným závěrům ovládly obě sady 21:16 a zajistily si lepší nasazení pro sobotní osmifinále. Nejhůře obsadí dělené deváté místo, čímž by vyrovnaly svůj nejlepší společný výsledek na okruhu.