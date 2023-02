"Zápas to byl podle očekávání hodně náročný, jsou to velice zkušené hráčky. V prvním setu jsme nechytly náš rytmus, trvalo nám to celý set. Ztratily jsme ho velice rychle. Ve druhém už jsme ho našly a dokázaly se držet. Škoda, že nám spadla dvě esa, na mě myslím, v koncovce," řekla Hermannová v nahrávce pro média. "S výsledkem i celým turnajem jsme ale velice spokojené," dodala po úvodním turnaji pro olympijskou kvalifikaci do Paříže.