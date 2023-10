Hruban oslavil 1000. bod v LM francouzským pivem, míč z utkání chce na památku

„Určitě jsem za to rád, ale hlavně mě těší, že už je hotovo a je to za mnou. Tyhle věci jsou hrozně složité. Všichni o tom pořád dokola mluvili, někde se to teď neustále objevovalo jako: ´Už ti chybí jen čtyři body, to máš hned, dneska bude oslava.´ Samozřejmě sociální sítě tomu taky nepomáhají a Tenerife mě pak v prvním zápase skupiny nenechalo ani vystřelit. Člověk se najednou dostane do takového bloku, takže jsem byl rád, že jsem to včera setřásl,“ uvedl Hruban.

Tisícovou hranici překonal přesně o bod. Dosáhl toho jako první hráč v historii soutěže. „Je to fajn a hezký pocit. Něco, čeho si hodně vážím, i proto, kolik lidí a jací hráči tu soutěž hrají. Je super, že se mi to povedlo jako prvnímu. A teď už se můžu soustředit hlavně na basket, protože dosud to bylo už takové nepříjemné a drželo mě to zpátky. Ono se to řešilo už od kvalifikace, že jestli se z ní dostaneme, tak že to budu mít blízko a tak pořád dokola,“ líčil čtyřiatřicetiletý křídelník.

Předchozích 996 bodů nastřílel Hruban v dresu Nymburka, jehož oporou byl do loňského roku, než odešel do týmu London Lions. V britském klubu hrál v minulé sezoně jinou soutěž Eurocup. „Doufal jsem, že se do Ligy mistrů vrátím. Mám ji rád, je to super soutěž, v tuhle chvíli je lepší než Eurocup, přestože herní systém by ve srovnání s Eurocupem potřeboval trochu vylepšit. Já měl při odchodu do Londýna smlouvu na rok a říkal si, že aspoň jednou si Ligu mistrů ještě zahraju, protože venku ještě pár let chci odehrát,“ podotkl Hruban.

Vrátil se také k situaci, která o středečním vítězství Choletu rozhodla. Přestože francouzský celek v dramatickém závěru s Rigou ztratil vedení a po závěrečném klaksonu svítil na ukazateli stav 74:74, členové stolku zapisovatelů zkoumali situaci ze čtvrté minuty poslední části. V ní hostující Elijah Clarance házel dva trestné hody, a přestože ani jeden neproměnil, skóre se chybně posunulo o jeden bod na 69:57.

„Nikdo v hale si toho nevšiml, tedy nikdo kromě jednoho staršího reportéra z místních novin. Nějakou dobu ale trvalo, než se dostal ke stolku a upozornil na to. Oni to začali dohledávat, ale než se to potvrdilo, byl najednou konec se skóre 74:74. Samozřejmě ale zjistili, že došlo k chybě a že má mít Riga o bod míň. Takže místo prodloužení, s kterým jsme v tu chvíli všichni počítali, byl zápas ukončen,“ popsal Hruban.

Reportér, co zachránil výhru Cholet i Hrubanův historický večer. 🏀

Celý rozhovor s @vojta_hruban na webu https://t.co/XohfsFnNMd pic.twitter.com/K5Hfv3e3xs — cz.basketball (@cz_basketball) October 26, 2023

Domácímu klubu hrozí za kuriózní chybu trest. „Byla to absolutně šílená situace a bylo to nefér na obě strany. Předpokládám, že náš klub za stolek dostane nějakou pokutu. Lidský faktor tentokrát selhal v pořádné šíři,“ doplnil Hruban.

Překonání tisíce bodů v Lize mistrů oslavil Hruban až doma. Za odměnu si dal pivo. „Vzhledem k tomu, že domů jsem dorazil asi v půl dvanácté, než se ten blázinec usadil, tak nic moc. Samozřejmě mi pogratulovala manželka a ještě jsme si volali s Martinem Křížem, kdy jsme ten šílený večer trochu probrali. A pak jsem si dal jen jedno slušné místní pivo na spaní. Jmenuje se 1664,“ řekl s úsměvem český reprezentant.

Doufá, že na zápas dostane upomínku od klubu nebo federace FIBA. „Požádal jsem je, jestli bych si mohl nechat zápasový balon a asi si ho budu moct vyzvednout. A ten mi to bude napořád připomínat,“ uvedl Hruban.