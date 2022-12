Lotyši v dnešní odvetě vedli jen v úvodu 1:0, pak už dominovali Sabatého svěřenci. Favorizovaní hosté si stejně jako ve středu rychle vytvořili náskok, který postupně navyšovali. Po 20 minutách upravil Harabiš už na rozdíl šesti gólů. Češi v první půli prakticky nechybovali v útoku a do šaten si odnesli pohodlné vedení 21:12.

"Stejně jako ve středu byla první půle fantastická v obraně. Měli jsme zároveň velmi dobrý rychlý útok a v útoku obecně jsme působili spořádanějším dojmem než během prvního utkání. Myslím, že to byl po všech stránkách z naší strany lepší zápas," řekl v nahrávce pro média Sabaté. "Cíl byl se zlepšit, posunout, abychom lépe zareagovali na stresové situace. Hráči si vedli skvěle," doplnil.

Přípravu v Lotyšsku v odlišné sestavě si pochvaloval. "Byl to vážně dobrý tréninkový kemp. Viděli jsme v akci nové hráče, kteří ukázali, že se s nimi musí do budoucna počítat. A my zároveň víme, že s nimi můžeme pracovat. Takže pozitiva jednoznačně převažují," uvedl Sabaté, který převzal českou reprezentaci v únoru.