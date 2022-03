Karlovarsko zahájilo čtvrtfinále extraligy volejbalistů s Libercem výhrou

Úřadující mistři volejbalové extraligy z Karlovarska vstoupili do čtvrtfinále play off s Libercem vítězstvím 3:1. Severočeši a obhájci bronzu, kteří do vyřazovacích bojů prošli přes předkolo, sice na hřišti soupeře vyhráli úvodní set, další tři ale pro sebe získali vítězové základní části. Vyrovnanou čtvrtou sadu Karlovarsko vybojovalo poměrem 31:29.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Radost karlovarských hráčů z vítězství.Foto : Slavomír Kubeš, ČTK

Článek Hladkými domácími výhrami 3:0 zahájili své čtvrtfinálové série volejbalisté Českých Budějovic a Lvů Praha. Jihočeši hladce přehráli druhý tým z předkola Ústí nad Labem, Pražané porazili Kladno. Na hřišti soupeře uspěla jako jediná Odolena Voda, která vyhrála první duel v Příbrami 3:1. Podle trenéra Českých Budějovic Reného Dvořáka byla pauza po skončení základní části na jeho svěřencích znát. "Na začátku bylo vidět, že nám trošku zatvrdly nohy. Nedělali jsme, co jsme měli, a z toho pramenila nějaká bodová ztráta. Chtěl jsem, abychom se opírali o dobrý servis a ten nás vrátil do hry. A pak už jsme pořád vedli," řekl . "V Ústí musíme znovu podat stoprocentní výkon, je to čtvrtfinále, oni nám nic nedarují," dodal. Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy mužů - 1. zápasy: Praha - Kladno 3:0 (23, 21, 22) Nejvíce bodů: T. Kriško 13, Van Dijk a Smith po 10 - Platačs 14, Seppänen 9, Kraffer a Kyjanica po 6. Příbram - Odolena Voda 1:3 (25, -21, -23, -21) Nejvíce bodů: Johansen 22, Robson, Böhm a Madaloz po 8 - Hladík 17, Svoboda 14, Chevalier 11. České Budějovice - Ústí nad Labem 3:0 (19, 20, 19) Nejvíce bodů: Schouten 18, Licek 15, Stoilovič - Lank 11, Vemič 10, Baláž 6. Karlovarsko - Liberec 3:1 (-19, 22, 22, 29) Nejvíce bodů: Indra 38, Vašina 14, Wiese a Ihnát po 6 - Křesťan 29, Demar 13, Lux 12.

