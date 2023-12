Kordovská konec na turnaji oplakala. Řvala jsem bolestí na celou halu, smutní

Běžela 29. minuta utkání, které národní tým kontroloval, když na zisk dvou povinných bodů přišla velmi výrazná kaňka. „Seběhlo se to strašně rychle. Přepadla jsem přes tu hráčku, měla jsem pod sebou ruku, kterou jsem si zalehla celou vahou. Holky říkaly, že jsem křičela i sprostě, to si ani nepamatuju,“ popisovala 25letá reprezentační opora.

S týmem by ráda zůstala co nejdéle. „Když to půjde, klidně i do konce šampionátu. Ale rozhodně tu neplánuju brečet, naopak je chci s úsměvem podpořit, být jim psychickou oporou a třeba jim i dávat nějaké tipy na soupeřky,“ doplnila.