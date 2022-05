Korzár Auda prodloužil kontrakt v Jokohamě o další rok

Účastník mistrovství světa v roce 2019, kde česká reprezentace vybojovala historické šesté místo, přestoupil do Jokohamy předloni. Předtím působil ve Francii, Španělsku, Polsku nebo americké univerzitní soutěži NCAA. Od příchodu do Japonska sehrál 55 zápasů, v nichž má průměr 16,6 bodu a 6,3 doskoku. V této sezoně odehrál 33 duelů. Jokohama obsadila osmé místo ve Východní konferenci B.League a do play off nepostoupila.