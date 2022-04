Lvi na úvod finále extraligy volejbalistů udolali obhájce titulu Karlovarsko

Tie-break byl nejvyrovnanější. Lvi byli blízko vedení 13:10, když Vašinova smeč letěla daleko do autu, ale videorozhodčí odhalil dotek sítě loktem jednoho z blokařů a stav se posunul na 11:12 z pohledu domácích. K mečbolům se prosadili jen hosté. Ten první za stavu 14:13 pokazil Aleksandar Nedeljkovič podáním do pásky, ale při posledních dvou výměnách se neprosadil nejproduktivnější hráč zápasu Indra. První smeč poslal do připraveného trojbloku, druhou do autu.

Ambiciózní Lvi udělali první krok k tomu, aby po třiceti letech vrátili trofej do Prahy. "Byl to hrozně těžký zápas. Myslím, že nás to stálo spoustu sil. Byla tam trošičku nervozita u nás i u Varů. Pro nás hrozně důležité vítězství a jedeme do Prahy," řekl České televizi trenér Tomáš Pomr. Jeho kolega Novák litoval špatných úvodů většiny setů. "Mě trošku mrzí ten výkon. Tři rozjeté začátky 1:5 je hrozně moc ve finále, stálo nás spoustu sil to dotahovat. Trošku nás trápil příjem," uvedl.