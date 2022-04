Měli jsme v hlavě brzdu, lituje po nepostupu házenkářů kapitán Babák

„Na Slovensku jsme hráli s klidnou hlavou a neměli jsme co ztratit. Teď nám ale chyběl klid. Padla na nás tíha okamžiku a uvědomovali jsme si, o co hrajeme. Měli jsme v hlavě brzdu. To nás stálo postup," mrzelo českého kapitána Tomáše Babáka.

Čeští reprezentanti přesto zůstávali ve hře o kýženou remízu až do samotného závěru. Pokud by brankář Tomáš Mrkva dvacet sekund před koncem chytil sedmičku, mohli by hosté ještě srovnat. K zákroku nebyl daleko. „Balon mě trefil, ještě jsem po něm skákal, ale nohou jsem trefil tyčku. Míč se doplazil do sítě a já navíc teď ani nemůžu chodit," smutnil Mrkva.