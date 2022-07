Měli jsme zápas s Koreou rozehrát úplně jinak a bylo by teď veseleji, uznal kapitán volejbalistů Zajíček

Jenže Češi neproměnili žádný ze sedmi mečbolů a po 136 minutách odcházeli ze hřiště poraženi. „Všechny nás mrzí, jak to dopadlo a jsme teď zklamaní. V prvních dvou setech nám ale nešlo prakticky vůbec nic, předváděli jsme hru nedostačující na tuto úroveň," říkal kapitán Adam Zajíček. Nevydařené sety, při nichž na jeden povedený český útok připadaly dva až tři korejské, však dokázali po změnách v sestavě reprezentanti hodit za hlavu.

Od třetího dějství sváděli s Korejci velkou bitvu, v níž se obě mužstva přetahovala o každý bod. „Kluci ze střídačky to zvedli a hodně pomohli ke zlepšení hry. Do posledního balonu jsme se rvali o vítězství, vypadalo to s obratem nadějně, bohužel štěstí se přiklonilo na stranu Korejců," připustil Zajíček. „Nechci se ale na nic vymlouvat. Ten zápas jsme měli rozehrát úplně jinak a bylo by teď veseleji," uvědomoval si český blokař, že výkon v prvních dvou setech byl opravdu slabý.

„Bohužel první dva sety jsme nehráli volejbal, který nás zdobil celé léto, to znamená bojovný a každý ve prospěch týmu. Bylo to takové ospalé, potom jsme vyměnili pár hráčů a obraz se úplně změnil. I když výsledek nebyl vítězný, už jsme aspoň hráli náš volejbal," tvrdil trenér Jiří Novák, jehož týmu se nesplnil tajný sen o postupu do Ligy národů, kam se nakonec po výhře 3:1 nad Turky dostali jejich semifináloví přemožitelé Kubánci.

Reprezentanti ze Soulu ale nepřivezou ani medaili, jejíž zisk mohl být reálný. „Po červnovém vítězství Evropské lize se pro nás Challenge Cup stal nečekaným vrcholem sezony. S ohledem na letní termín soutěže jsme nebyli v úplné síle, ale jsem rád, že jsme při vyřazovacím systému turnaje neletěli přes půl zeměkoule jen k jedinému zápasu," připomněl Novák páteční vítězství 3:1 nad Tuniskem.

„Bylo to náročné, sehráli jsme tři utkání během necelých 48 hodin, ale mohli jsme poměřit se špičkovými celky jiných kontinentů a porovnat africký, asijských i středoamerický styl volejbalu, k čemuž jinak moc příležitostí nemáme," uvažoval kouč.