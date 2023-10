Mexické jídlo a oslavy v letadle! Odměna i splněný sen, zářili zlatí Češi

Do turnaje vstupovali jako šestnáctí nasazení, ale těžko je někdo mohl podceňovat. Však letos ovládli turnaje nejvyšší kategorie v brazilské Uberlandii i generálku na světový šampionát v Paříži. Jenže během turnaje prožili několik výkyvů.

View this post on Instagram

„Tam bylo mentálně nejnáročnější udržet nervy na uzdě, zahnat někam dozadu do hlavy představu, že jsme tak blízko mistrovského titulu, a dohrát to,“ věděl Perušič.

„Nebylo to daleko od toho, abych ten hezky rozehraný tie-break poslal do kopru,“ přiznával Schweiner, jehož seveřané dostali pod tlak a z náskoku pěti bodů zůstal jediný. „Naštěstí fungoval systém povolit, přitáhnout, tak jsme si je dali a je to k neuvěření,“ vykládal už se širokým úsměvem.