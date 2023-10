Na mistrovství světa beachvolejbalistů v Mexiku budou dva elitní české páry

Perušič se Schweinerem, kteří se na MS představí potřetí, narazí ve skupině na Brazilce Evandra s Arthurem, Kubánce Jorgeho Alaya s Noslenem Díazem a domácí dvojici Ricardo Galindo, Isaías Aguirre. „Evandro a Arthur jsou velmi silný tým, nicméně z prvního koše je to jeden z těch hratelnějších. Oproti tomu Kubánci ze třetího koše jsou velmi těžký los. To znamená, že skupina podle mě bude hodně vyrovnaná a zamotaná,“ řekl Perušič.

„Z pohledu toho, koho jsme dostaly ze třetího koše, byl los v porovnání s ostatními skupinami opravdu dobrý. Turnaj odstartujeme právě proti Paraguaykám, kde budeme chtít ukázat, že máme navrch. Ve stejnou chvíli to může být nejdůležitější zápas v naší skupině,“ uvedla Hermannová v nahrávce pro média. „Cílem je rozhodně postoupit ze skupiny, potom bude dost záležet na losu. Každopádně každý vítězný krok dopředu nám přinese více bodů do olympijského žebříčku,“ doplnila Hermannová, jež byla na MS dosud nejlépe devátá.

„Není úplně normální, že hrajeme ve více než 2000 metrech nad mořem. Je to prostě jiné než normálně. Proto jsme sem letěly s předstihem, abychom měly čas a prostor na aklimatizaci. První dva tři dny jsme cítily, že tu není tolik kyslíku jako doma. Podmínky jsou tu zvláštní i počasím. Přes den dokáže být opravdu vedro, ale deset minut nato přijde obrovský slejvák a je zima. Ráno a večer už je tu opravdu chladno,“ konstatovala Štochlová.

Druhého mistrovství světa v Latinské Americe po Riu de Janeiro 2003 se zúčastní 48 mužských i ženských párů. Ze 12 čtyřčlenných skupin projdou do play off vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst. Dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa. Celková dotace turnaje je jeden milion dolarů, vítězové si zajistí letenky na olympijské hry v Paříži.