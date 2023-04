Na úvod semifinále extraligy volejbalistek vyhrály brněnské celky KP a Šelmy

Šelmy si zajistily premiérovou účast v bojích o medaile po pětizápasové sérii s Olympem a do semifinále tak vstoupily rozehranější než Liberec, jenž na soupeře čekal deset dnů. Svěřenkyně trenéra Ondřeje Bouly papírového favorita zdolaly 25:22, 25:18 a 25:18, devatenácti body se o to zasloužila jejich lednová posila Aneta Kocmanová-Havlíčková.

První set v letošním play off ztratilo Královo Pole, více ale Prostějovu, jenž nastoupil kvůli marodce v okleštěné sestavě s devíti hráčkami, nepovolilo. Úřadující dvojnásobné vítězky Českého poháru úvodní duel série vyhrály 25:17, 22:25, 25:20 a 25:11 a připsaly si 21. extraligový úspěch za sebou.

"Utkání nebylo jednoduché, byl na nás tlak hned dvojnásobný. Jednak jsme byly papírový favorit, a když jsme pak viděly, v jaké sestavě Prostějov přijel, čekala se od nás výhra o to víc. Na začátku to bylo trošku vidět, dělaly jsme zbytečné chyby a na soupeřky jsme si musely zvyknout. Konec zápasu už byl v naší režii a doufám, že si tohle přeneseme i do dalšího utkání," uvedla brněnská kapitánka Daniela Digrinová.