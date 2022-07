Hermannová zhodnotila turnaj po nucené přestávce pozitivně, i když poslední zápas se Češkám nepovedl, nedařilo se jim v obraně. "Zvlášť potom, co jsme po Marušky zranění nehrály asi šest týdnů proti světových týmům. V základní fázi jsme porazily vysoce nasazené Němky, tohle vítězství i proti Francouzkám nám dodalo sebevědomí a hodilo nás to zpátky do toho, že máme na to i po takové pauze bojovat i s těmi nejlepšími," řekla v nahrávce pro média.