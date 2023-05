Otočku Plzně za titulem řídil loučící se Nejdl: Už šoupu nohama, ale spadl mi kámen ze srdce

Domácí po dvou vítězstvích byli na koni, úvod se jim však nepovedl a prohrávali až 8:13. „Selhávala nám koncovka i obrana, ale pořád jsem věřil, že to zlepšíme," vykládal druhý z plzeňských hrdinů brankář Filip Herajt. Vzestup Západočechů přišel velmi rychle, ještě do poločasu totiž Talent vstřelil sedm gólů v řadě a skóre otočil. „Vytvořili jsme si náskok a suverénně ho hlídali," oceňoval 27letý gólman.

Když se Plzeň zrovna trápila v ofenzivě, vzal to na sebe produktivní Nejdl. „Dal jsem do toho úplně všechno. Už šoupu nohama. Dal jsem si šáňo a hned ho cítím v krku," culil se Nejdl, který přestupuje do polského Kalisze. „Jsem ohromně šťastný, že se můžu rozloučit takhle. Spadnul mi obrovský kámen ze srdce, muselo to být i slyšet," usmál se.