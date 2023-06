Paráda Čechů rozdováděla tribuny. Máme od diváků přednabité baterky, děkovali

První set byl poměrně dramatický 21:18, druhý pak vaše jednoznačná záležitost 21:12. Kdy jste Francouze zlomili?

Schweiner: Oni nejsou tak fyzičtí, ale jsou opravdu šikovní a měli od začátku poměrně dobrý taktický plán. My samozřejmě měli mnohem lepší taktický plán a díky němu vyhráli. (úsměv) Ve druhém setu bylo trochu vidět, že francouzskému polaři došly síly a našemu polaři rozhodně nedošly, ten je nabitý i na zítřek.

Jaký byl podle neúnavného polaře Ondřeje Perušiče taktický plán?

Perušič: Začít přes staršího z Francouzů Youssefa Croua, protože čísla ukazovala, že v prvním setu je ten slabší. S tím, že koncovky setů jsme chtěli hrát přes polaře Arnauda Gauthier-Rata. Tu taktiku jsme dodrželi, když jsme se na něj zaměřili, trochu mu došly síly a nemohl na nás vyvíjet tlak.

Schweiner: Rozhodnutím přejít na francouzského polaře se to zlomilo.

Foto: OBO 2023/Vlastimil Vacek, Právo Radost Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera při čtvrtfinále ostravského turnaje.

Při vašem prvním mečbolu už Gauthier-Rat zkusil ze zoufalství při podání spodem poslat míč skoro do výšky přilehlé Bolt Tower. Zaskočil vás tím?

Schweiner: Já myslím, že cílil na highlighty turnaje. A docela mě překvapil. Vypadalo to, že míč poletí dva metry do autu, ale jak foukalo směrem do kurtu, tak by asi spadl dovnitř.

Jak si věříte na norská esa v semifinále? Šňůru porážek proti nim jste ukončili v posledním vzájemném zápase při vašem vítězném tažení turnajem v Brazílii…

Perušič: Pro nás je dobré, že jsme si v Brazílii ověřili, že jsme schopni je vynikajícím výkonem porazit. Bylo to vůbec poprvé po osmi porážkách. Bylo by krásné na to navázat, na druhou stranu se bavíme o jednom z nejlepších týmů, který kdy tento sport hrál. Bude to extrémně těžké. Asi to není tým, který bychom najednou měli porážet pravidelně, ale před takovou kulisou a na místě, kde se nám daří a kde hrajeme dobře, si myslím, že podmínky na překvapení favoritů jsou.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ondřej Perušič a David Schweiner oslavují vítězství a postup do semifinále beachvolejbalového turnaje série Volleyball World Beach Pro Tour.

Budete v přípravě tedy čerpat zejména z posledního vzájemného utkání?

Perušič: My s nimi hráli tolikrát, že se vzájemně nemáme čím překvapit. V Brazílii rozhodlo, že jsme ve třetím setu hodně zariskovali a vyšlo to. Jedním z důvodů, proč jsou Norové výjimeční, je, že v důležitých okamžicích a koncovkách jsou schopni svou hru ještě o úroveň zlepšit. To je pro nás znamení, že když budeme v těžké situaci, nemůžeme čekat, co předvedou. A musíme se snažit něco předvést my.

Schweiner: My i v předchozích letech věděli, co na ně funguje, akorát v Brazílii se nám to konečně podařilo provést a zahrát dobře.

V turnaji jste zatím neztratili ani set, takže jste před finálovým dnem svěží?

Perušič: Mentálně už dlouho ne a fyzicky teď na konci turnaje bych také neřekl. (úsměv)