Paráda! Dvě české házenkářky si zahrají finále Ligy mistryň. Atmosféra bude krutá, ví Jeřábková

České házenkářky Markéta Jeřábková a Jana Knedlíková si stejně jako loni zahrají s klubem Vipers Kristiansand finále Ligy mistryň. Norský tým v sobotu v semifinále Final Four v Budapešti porazil 37:35 Györ, Jeřábková k tomu přispěla sedmi góly a bývalá hráčka maďarského klubu Knedlíková čtyřmi. „V prvním poločase jsme si vytvořily solidní náskok. Snažily jsme si ho hlídat, ale měly jsme pár výpadků. O vedení jsme naštěstí nepřišly a jdeme do finále! Jsem za to ohromně ráda,“ radovala se Jeřábková.

Foto: Jan Pimper/DHK Baník Most Markéta Jeřábková v dresu norského Kristiansandu (archivní foto).

Po výhře v repríze loňského finále se dvojnásobné úřadující šampionky Vipers v neděli střetnou o titul s dalším maďarským celkem Ferencvárosem, jenž v druhém semifinále díky gólu krátce před sirénou zdolal 30:29 Esbjerg. „Moc se těšíme na finále. Všechny jsme čekaly, že spíš narazíme na Esbjerg, ale bude to znovu maďarský tým. Budeme hrát znovu s chladnou hlavou a stoprocentním nasazením," slibuje Jeřábková. Druhý semifinálový duel v budapešťské hale MVM Dome sledovalo 20022 diváků, což je nový světový rekord v návštěvnosti na ženskou házenou. A vyprodáno bude i na finále s domácím Ferencvárosem. „Atmosféra bude krutá, ale nádherná," věří 27letá česká spojka. Oba finalisté hráli v základní skupině soutěže s Baníkem Most. Reprezentační kanonýrka Jeřábková může vyhrát Ligu mistryň podruhé za sebou, loni byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou finálového turnaje. Knedlíková, jež se v dubnu oficiálně rozloučila s reprezentační kariérou, usiluje v nejprestižnější evropské soutěži dokonce už o šestý triumf v řadě: první tři získala v letech 2017-19 v dresu Györu. Zatímco Knedlíková má v Kristiansandu smlouvu ještě na příští sezonu, Jeřábková se s Vipers nedělním zápasem po dvou letech rozloučí. Už loni v prosinci podepsala kontrakt na další tři roky s dánským Ikastem. Liga mistryň v házené - semifinále v Budapešti: Györ - Kristiansand 35:37 (18:23) - za vítěze Jeřábková 7 gólů, Knedlíková 4, Ferencváros - Esbjerg 30:29 (13:17)