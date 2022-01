Pořád jsme do nich bušili, těší Klímu výhra i osm gólů do bosenské sítě

Pod vítězstvím 27:19 byl výrazně podepsán osmi góly Matěj Klíma, spojka z německého klubu Lübecke-Bad Schwartau. „Šel jsem do toho od začátku úplně naplno a chytnul jsem se hned první střelou. Rozhodující ale bylo, že jsme do nich pořád bušili, i když se třeba chvíli nedařilo. Bosna byla houževnatým soupeřem, ke konci už odpadala fyzicky," líčil Klima v rozhovoru pro Českou televizi.

Cenu pro nejlepšího hráče utkání si odnesl naprosto zaslouženě. „Nejdůležitější je naše vítězství, díky němuž žijeme na turnaji minimálně do pondělního večera. Prostě jsme pořád ve hře o postup a můžeme si to na závěr skupiny rozdat se Švédy," těšilo Klímu.

Druhou bundesligu hraje také Marek Vančo, jenž naskočil až ve druhém poločase a vyřešil gólovou impotenci českých křídel. „Musíme se taky podívat, že tam stál skvělej brankář Burič z Flensburgu. Jak říkají hokejky, pěkně mi to tam proti němu pěkně napadalo," usmál se střelec tří českých gólů.

Bosna se ve druhé půli nedostala blíž než na rozdíl dvou branek. „V klíčových okamžicích to bylo hodně o našem srdíčku a díky patří divákům, kteří byli neustále slyšet. Před takovou kulisou to snad nešlo ztratit," tvrdil Dominik Solák.

Možná zlomová chvíle nastala ve 47. minutě, kdy Mrkva při oslabení za stavu 19:17 vychytal Hamidoviče a od té chvíle už zase na palubovce dominovali Češi. „Neměli jsme v úvodu druhé půle tak agresivní obranu, bylo to tam i místy nervóznější, ale důležité bylo nenechat Bosnu úplně nadechnout, včas jsme se vrátili ke své hře," doplnil Solák.

Radost z vítězství si čeští reprezentanti plánovali užít jen do sobotní půlnocí, od nedělního probuzení už prý myslí na souboj se Švédy. „Budou možná ještě tvrdší oříšek než Španělé, ale chceme proti nim zahrát stejně statečně, nebát se jich a maximálně eliminovat technické chyby, důrazně bránit a uvidíme na co to bude stačit. Jen doufám, že v hale zase bude tak skvělá atmosféra, abychom se mohli cítit jako doma," uvažoval Klíma.