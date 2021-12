Překvapení házenkářek nepřišlo. Na Němky jsme nestačili fyzicky, říká trenér Bašný

Llíria (Od našeho zpravodaje) - Reprezentantky se držely pouze do stavu 4:4. Od té doby se složitě prokousávaly přes německou obranu a vinou technický chyb pustily Německo do trháku. „Házely jsme si balon na nohu, vypadával nám do autu. To by potrestal každý tým," je jasné brankářce Petře Kudláčkové.