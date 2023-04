Přestupová bomba. Langer podepsal v jednom z nejlepších týmů světa

Rozhodnutí přišlo těsně před play off, ale už během sezony jsem si říkal, že zůstat pro mě nebude nejlepší. Pak jsme řešili, co bude dál, protože nabídek bylo docela dost.

Přemýšlel jsem, co pro mě bude nejlepší a co dává smysl z hlediska reprezentace, která je pro mě vždy největším cílem. Švédska liga je na tom kvalitativně lépe, má mi co dát. A mám tam ještě nedodělanou práci…

Ten do značné míry rozhodl. Máme dobrý vztah, může být výborným mentorem, kterého chci napodobit. Je to skvělá příležitost růst jako hráč i lídr.

Ještě, než jsem se dostal k jednání s jinými kluby, vždy jsem se ptal na prostředí, jaké tam je, a někdy je těžké uvěřit, všichni se to snaží vykreslit v nejhezčích barvách. Tady bylo dobré, že jsem si nemusel nic osahávat a věděl jsem, do čeho jdu.

Zavolal jsem mu, že to musíme brzy vyřešit kvůli focení a dalším aktivitám, a že samozřejmě respektuju jeho odkaz. On říkal, že dres mu v hale nevisí, je to na organizaci, ale pak říkal, že by číslo rád nechal maximálně pro syny. Tak jsem se rozhodl pro devítku, kterou jsem měl chvíli v reprezentaci.