Pro beachvolejbalistky Hermannovou a Štochlovou je 17. místo na ME zklamání

"Výsledkově spokojené nejsme, je na čem pracovat, víme na čem. Bohužel opakujeme stejné chyby v každém zápase, což budeme chtít eliminovat," prohlásila dvaatřicetiletá Hermannová, pro kterou to byl už osmý evropský šampionát. "Určitě jsme od toho chtěly víc, na druhou stranu ve všech zápasech to bylo o naší hře spíš než o hře soupeřek, což je vlastně pozitivní. Můžeme si to sepsat na papír a jet to domů trénovat," doplnila o osm let mladší Štochlová.