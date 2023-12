Půl milionu za pohár? To nedáme. Plány českých mistrů světa vzaly za své

Schopnost adaptace beachvolejbalových mistrů světa Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem podstupuje v těchto dnech zatěžkávací zkoušku. Z vlhka a vedra na turnaji v Brazílii, v němž nesnesitelně pálil i písek do nohou, přiletěli do zasněžené Prahy. A v pátek odlétají do Kataru, kde je opět čekají tropy, jen s menší vlhkostí.

Foto: Ivana Roháčková Ondřej Perušič (vlevo), David Schweiner a jejich trofej pro mistry světa.

Článek „Za ty roky jsem zvyklí, je to poslední turnaj sezony a pár dnů na aklimatizaci máme," nestresuje se Perušič. Během krátké pauzy v Praze tak stihli trochu zmrznout a lehce potrénovat. Ale také si nechtěli nechat utéct možnost dorazit na Pražský hrad na podpis přihlášky na olympijské hry do Paříže. „Je pro náš čest se účastnit takové akce, symbolika místa je obrovská," rozhlížel se Perušič po Míčovně Pražského hradu. Jen na delší osobní setkání s prezidentem při jeho nabitém programu nebyl čas. „Kdyby byla příležitost, rádi bychom s ním prohodili pár slov, jsme v jeho týmu už delší dobu," hlásil s úsměvem Schweiner a připomněl, jak ve druhém kole prezidentských voleb šli k urnám i během turnaje v Kataru. „Celý tým, kromě italských trenérů," usmál se Perušič. Ocel i zlato Na Hradě si tak oba aspoň připomněli blížící se pařížskou olympiádu, kde si účast s předstihem zajistili pro český volejbal historickým světovým titulem. Zlato mají každý své, zato trofej pro vítěze zůstala jen jedna společná. Přes snahu obou hráčů pořídit si druhou… „Zjišťovali jsem to přes mezinárodní federaci, ta psala výrobci. Trofej je z většiny z chirurgické oceli, ale je tam i nemalý poměr zlata," popisuje Schweiner. Cenu trofeje vyčíslil výrobce na 20 000 švýcarských franků, tedy půlmilionová investice… View this post on Instagram A post shared by David Schweiner (@david_schweiner) „Tak jsme se rozhodli, že než za to vydat skoro celé prize money z mistrovství světa, pořizovat si ho nebudeme a uvidíme, jestli se od nějakého šikovného výrobce v Česku nepodaří udělat repliku," plánuje Schweiner. To budou ale až posezónní starosti, teď české šampiony čeká ještě jeden významný turnaj. Osm nejlepších párů sezony, plus dvě divoké karty, takové je složení smetánky finálového turnaje sezóny v Dauhá. Jde o prestiž a lákavou finanční odměnu, ne body o žebříčku. „Turnaj má zvláštní postavení, přirovnal bych to k tenisovému Turnaji mistrů. Pro nás je účast potvrzením, že jsme předváděli dobré výkony častěji než jen na mistrovství světa," cení si Perušič. View this post on Instagram A post shared by Beach Volleyball World (@beachvolleyballworld) V Kataru aktuální světové trojky vyzvou domácí esa Tidžana s Janusem, čtvrtý tým žebříčku Benesche s Partainem z USA, Italy Cottafavu s Nicolaiem, kteří je vyřadili ve čtvrtfinále posledního turnaje v Brazílii, a bronzové z MS, Poláky Losiaka s Brylem. Vítězové skupiny postupují rovnou do semifinále, druzí s třetími si zahrají křížem o zbylá dvě místa, čtvrtí a pátí končí. A český pár budou před každým zápasem představovat jako úřadující mistry světa… Soupeři si je dobírají „A když se při rozcvičce něco nepovede, hned od ostatních slyšíme, že mistři světa jsou z formy, to je klasické špičkování," usmívá se Perušič. „Možná se s titulem změnila očekávání fanoušků, ale ti, kteří plážový volejbal sledují, vědí, že jako se mohlo stát, že Češi vyhráli mistrovství světa, může se při té vyrovnanosti stát, že nepostoupí ze skupiny," připomíná.