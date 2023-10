Ragbisté Argentiny v přímém souboji o postup do čtvrtfinále MS porazili Japonce

Ragbisté Argentiny porazili v závěrečném duelu skupiny D v přímém souboji o postup do čtvrtfinále mistrovství světa 39:27 Japonsko. Jihoameričané skončili v tabulce skupiny druzí za stoprocentně úspěšnou Anglií a v prvním kole play off se v sobotu utkají s Walesem, vítězem skupiny C.

Foto: Stephane Mahe, Reuters Ragbisté Argentiny v přímém souboji o postup do čtvrtfinále MS porazili Japonce

Tři argentinské pětky v Nantes položil Mateo Carreras. Tu třetí v rozhodující fázi zápasu, krátce poté, co se patnáct minut před koncem Japonci přiblížili „Pumám" na rozdíl dvou bodů (27:29). Argentinci se vrátili do čtvrtfinále MS poté, co v roce 2019 mezi nejlepšími osmi chyběli. Japonci naopak nenavázali na účast ve vyřazovacích bojích z minulého šampionátu, jehož byli pořadateli. Mistrovství světa v ragby: Skupina B (Lille): 17:45 Tonga - Rumunsko. Skupina C (Toulouse): 21:00 Fidži - Portugalsko. Skupina D (Nantes): Japonsko - Argentina 27:39 (14:15)