Reprezentační derniéra pro Galiu s vychytanou výhrou: Takhle jsem se chtěl loučit, splněný sen

A tak si Galia mohl vychutnávat ovace vyprodané haly ve Frýdku-Místku. „Atmosféru jsem vnímal celou dobu, byla fantastická. Moc jsem si to užil. Byl jsem dost naměkko, už to ze mě trochu opadlo," usmál se Galia, na jehož derniéru přišla většina rodiny. Vyjma rodičů, kteří už dorazit nemohli. „Vím ale, že mě sledovali z vrchu a určitě by na mě byli hrdí."

Původně se Galia chtěl loučit už na loňském mistrovství Evropy v Bratislavě, ale zranění kolene ho vyřadilo z nominace. Uvažoval o úplném konci kariéry, přesto se ve svém věku vrátil zpátky do formy. „A hledal jsem vhodný termín pro derniéru na hřišti. Nakonec to dopadlo vlastně výborně," liboval si.

Nezapomenul ani na žádné šampionáty. „Klíčové bylo ME 2004 ve Slovinsku, které se mi dost povedlo a vysloužil jsem si angažmá v bundeslize. A jedno z nejvydařenějších bylo také ME 2018, kde jsme předváděli svou nejlepší hru a mohli jsme atakovat ty nejvyšší příčky," připomínal Galia šestou příčku z Chorvatska.

Už nyní pracuje v Karviné jako brankářský specialista ve všech kategoriích. A stejnou roli má v ženské i mužské reprezentaci, s níž se díky tomu úplně neloučí a s týmem bude i nadále v kontaktu. „Je to časově náročné skloubit, ale mám tu práci rád a chtěl bych ji dělat co nejdéle," vysvětlil karvinský rodák.

Speciální rozlučkový duel o generaci staršího parťáka si užil. „Hodně výjimečný zápas. V reprezentaci skončil jeden z nejlepších českých házenkářů historie. Třiadvacet let v národním týmu... To jsem se narodil, když on začínal," podotkl s úsměvem Klíma. „Pro Martina jsme chtěli nechat na palubovce všechno. Nebyl to teda náš nejlepší výkon, ale aspoň si mohl Galoš v závěru sám vychytat výhru. Takhle by se chtěl loučit každý," dodal.