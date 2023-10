Senzační česká cesta za zlatem? Do špičky už patřili, říká expert o svých nástupcích

Byli šestnáctí nasazení, na druhou stranu vyhráli generálku na šampionát v Paříži. Věřil jste, že na mistrovství světa můžou dojít až tak daleko?

Odpověď bych rozdělil. Během skupiny to měli složité, přijeli z Paříže později než ostatní, k tomu vysoká nadmořská výška a aklimatizace. Ale jak v prvním kole play off porazili Španěly, věřil jsem, že můžou dojít daleko.

Jak jste prožíval finálovou bitvu se Švédy Ahmanem a Hellvigem? Neměl jste obavy, že se soupeři ve druhém setu dostali do zápasu a otočí ho?

Důležité bylo, že kluci byli schopni hrát svoji hru i ve druhém setu. Několik situací Švédové se štěstím uhráli, jinak mohli kluci odskočit do vedení a věřím, že by to uhráli už tehdy. Ale důležité bylo, že jim fungovala jejich taktika, dokázali si vytvářet tlak servisem…

Foto: Fernando Llano, ČTK/AP Zlatá radost Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera.

V čem je jejich největší síla, že dokáži porážet i nejlepší páry planety?

Oni už mezi ty nejlepší patřili, jen se čekalo, kdy se jim vše sejde. A tady ve druhé fázi turnaje hráli volejbal, na jaký mají potenciál. Letos se ještě posunuli a dokázali ve finále turnaje v Uberlandii porazit olympijské vítěze z Norska, to byly momenty, kdy si kluci dokázali, že když jsou zdravotně fit, můžou porazit každého.

Důležitým dílkem je jistě i jejich realizační tým v čele s italským koučem Andreou Tomatisem.

To je zásadní. Fungují spolu už delší dobu, tým je stabilní a není to jen o Andreovi, byť jeho role je nezastupitelná, ale i o dalších členech týmu.

Teď pojedou na olympiádu v roli úřadujících mistrů světa. Náročná role?

Nemyslím, že by je to mělo svazovat. Pro kluky to bude možná poslední šance si na olympiádě zahrát, tohle jim spíš přidá klid, že mají jako mistři světa jistý postup. Můžou si uzpůsobit přípravu, aby jim vyhovovala, jinak to nebude mít vliv.

Vy jste na olympiádě hrál v roce 1996, kdy byl plážový volejbal na hrách poprvé. Hodně se od té doby změnil?

(směje se) To se nedá srovnat. My hráli beachvolejbal v pravěku, kdy se dal kombinovat na nejvyšší úrovni se šestkovým volejbalem. Dneska už to nejde, ten sport se naprosto profesionalizoval. Přejít ze šestek se pořád dá, ale musíte se beachi věnovat naplno.

Český beachvolejbal zažil boom i před deseti lety při úspěších Kristýny Kolocové s Markétou Slukovou. Může podobná vlna zájmu přijít i teď?