Smečařka Mlejnková a univerzál Hadrava dál kralují českému volejbalu

Mlejnková po přestupu z německého Stuttgartu do francouzského týmu Le Cannet prožila životní sezonu. V jejím závěru se po devíti stříbrných medailích v různých soutěžích poprvé radovala z mistrovského titulu. K tomu přidala vítězství ve francouzském poháru. "Sezonu jsem si velmi užila. Od začátku do konce to bylo napínavé. Super zážitky, super lidi, co jsem poznala, takže si myslím, že to byla taková sezona snů," uvedla v tiskové zprávě.

Hadrava se před sezonou vrátil z Itálie do Polska a stal se klíčovým hráčem týmu Jastrzebski Wegiel. Dostali se do finále polské ligy i poháru, ale pokaždé prohráli. Hadrava přispěl i k postupu do semifinále Ligy mistrů. V reprezentaci se ukázal na loňském mistrovství Evropy, kde Češi postoupili přes olympijské vítěze Francouze do čtvrtfinále. "Těžko se mi popisuje, co rozhodlo o čtvrtém titulu v této anketě v řadě, ale asi to, jak jsme hráli s nároďákem na mistrovství Evropy. Samozřejmě celý tým, nebylo to jen o mně. Celý tým hrál super. A pak, dovolím si tvrdit, vydařená sezona v polském klubu," konstatoval.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Volejbalistka roku Michaela Mlejnková.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Indra na klíčovém útočném postu univerzála výrazně pomohl Karlovarsku k obhajobě mistrovského titulu, po níž odchází do Francie. Kouč extraligových šampionů i mužské reprezentace Jiří Novák byl vyhlášen nejlepším trenérem sezony. Nejužitečnější hráčkou extraligy se stala slovenská smečařka mistrovského Prostějova Karolína Fričová.

Foto: Jastrzebski Wegiel Volejbalista Jan Hadrava.Foto : Jastrzebski Wegiel

Nejlepším beachvolejbalovým párem jsou podle očekávání Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří se v poslední sezoně prosadili do nejužší světové špičky. Za to byl oceněn i jejich italský trenér Andrea Tomatis. Mezi ženami tentokrát na písku kralovaly Barbora Hermannová a její nová partnerka Marie-Sára Štochlová.

Cenu za celoživotní dílo obdržel stříbrný olympijský medailista z roku 1964 a mistr světa z roku 1966 Pavel Schenk. "Měl jsem to štěstí, že jsem fungoval v období takzvané zlaté éry volejbalu, kdy jsme měli skoro povinnost dovézt z každé akce medaili. Dokonce až do takových extrémů, že jsme na olympiádě v Mexiku uhráli jenom bronzovou medaili a byli jsme za to ostře kritizováni. Takže se mi těžko vytrhává moment, na který bych mohl být pyšný. Možná individuální ocenění, že jsem byl například vyhlášen nejlepším smečařem mistrovství světa," vzpomínal bývalý reprezentant, který byl úspěšný i jako trenér.