Stolní tenistkou roku je poprvé Blašková

Blašková byla v anketě, v níž hlasují členové svazu, extraligoví a reprezentační trenéři a samotní reprezentanti, oceněna především za bronzovou medaili ve dvouhře na zářijovém mistrovství Evropy do 21 let v Kluži.

Ziskem 51 bodů porazila Blašková o čtyři body loňskou vítězku ankety Hanu Matelovou. Třetí skončil s 30 body mistr republiky David Reitšpies. "Docela mě to zaskočilo, moc jsem s tím nepočítala. Je řada jiných hráčů a hráček, kteří by si to zasloužili. Hanka Matelová nebo třeba David Reitšpies, pro kterého jsem já hlasovala. Překvapilo mě to mile, mám z toho radost a je dále na čem pracovat," citoval Blaškovou svazový web ping-pong.cz.