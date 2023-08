Univerzála Hadravu v bojovnosti před ME inspirují české volejbalistky

Čeští muži by podobně jako ženy měli spoléhat na bojovnost a agresivitu. „V tom bude naše síla. Nechci, abychom byli na hřišti jako studení čumáci. Jsou tam charaktery na to, abychom tu bojovnost a agresivitu předvedli na hřišti,“ řekl Hadrava.

Výkony českých volejbalistek na mistrovství Evropy jejich mužští kolegové sledovali. „Bylo super, jak se dokázaly zvednout. Prohrát první zápas, který všichni pasovali jako klíčový. Ještě měly den volna a není lehké se od tohoto výsledku odpoutat mentálně. Ale ony se skvěle vrátily do hry, předvedly to v duelu s Tureckem a pak hlavně s Německem. Já doufám, že předvedeme také bojovný výkon,“ komentoval to Hadrava.

Zatímco ženy postoupily do nejlepší osmičky po 12 letech, muži obhajují čtvrtfinále z posledního ME. Cíle si ale dávají postupné. „Hlavní je postup ze skupiny, to bude náš cíl. Pak uvidíme, na koho narazíme. Budeme bojovat ale proti každému, i kdybychom hráli s Itálií,“ řekl Hadrava.

Po letech se potkává v reprezentaci se smečařem Donovanem Džavoronokem, který také kariéru v národním týmu přerušil. „Naposledy jsme spolu hráli čtyři roky zpátky na mistrovství Evropy, tedy ještě před covidem. Doufám, že také kluci budou rádi, že nám přijde pomoc,“ řekl Hadrava na adresu staronového reprezentačního spoluhráče. Společně v mezidobí odehráli několik turnajů na písku.

Šestadvacetiletý Džavoronok podle Hadravy může být pro tým přínosem. „Může nabídnout spoustu věcí, které nám chyběly třeba v minulých turnajích. Má obrovské zkušenosti z top ligy světa – kvalitní servis, útok a obranu, stabilitu na přihrávce,“ řekl na adresu volejbalisty, který poslední ročník odehrál v italské lize za Trentino.

Hadravu po reprezentační sezoně, v níž je po ME na programu ještě olympijská kvalifikace, čeká změna působiště. Z polského klubu Jastrzebski Wegiel zamíří do Galatasaraye Istanbul. Slibuje si od toho zejména větší herní vytížení, protože v Polsku v poslední sezoně často střídal.

„V Jastrzebski podepsali francouzského univerzála, bylo by pravděpodobné, že by to vypadalo jako v letošním roce. A to jsem nechtěl připustit. Klub samozřejmě naléhal s tím, že bude využívat všechny hráče. Jenže tohle jsem slyšel také vloni, už mám nějaký věk a nechtěl jsem se na to spoléhat. Chci hrát,“ vysvětlil dvaatřicetiletý volejbalista.