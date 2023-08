Trenér mluví o střetu Davida s Goliášem a radí nebát se srbských hvězd

V belgické metropoli se ve středu večer od 20.00 h utkají s úřadujícími mistryněmi světa ze Srbska. „Bude to střet Davida s Goliášem, v němž bude potřeba se nebát a hrát uvolněně, nechat tlak na soupeřkách,“ připustil kouč Janis Athanasopulos. „Srbky platí za super favoritky. Nemáme proti nim co ztratit, to nám vyhovuje,“ mínila kapitánka Michaela Mlejnková.