Volejbalista pražských Lvů Pliaseckij apeluje, aby lidé v Rusku otevřeli oči

"Uf! Je hrozné, co se děje. Jsem naštvaný. Tohle je opravdu válka. Není normální, aby v současnosti začala válka. To se nedá pochopit. Nemůžu tomu uvěřit. Tohle už není sranda a je těžké o tom mluvit," řekl v emocích Pliaseckij.

Hned ráno volal matce žijící ve městě Vinnycja, které leží asi 250 km na jihozápad od Kyjeva. "Říkala, že když se ráno budila, slyšela výbuchy. Lidi byli vystrašení. Zapnuli televizi a zjistili, co se děje, že je válka," řekl volejbalista a lámanou češtinou pokračoval: "Lidi se snaží zachránit. Co vím, tak zatím můžou všichni normálně nakupovat. Ale je jasné, že se snaží sehnat benzin, plyn a potřebné věci, protože nevědí, co bude dál. Ale snaží se to tam organizovat."

Strach o nejbližší je přirozená reakce. "O celou rodinu a všechny lidi na Ukrajině, o vojáky, o všechny. Jsem tisíc kilometrů daleko a jsem nervózní. Prožívají tam těžké časy," řekl Pliaseckij. V kontaktu je i s kamarády. "Od rána si píšeme a zjišťuju informace. Třeba v Charkově to není dobré, tam odstřelují sklady a hoří tam nějaké baráky. Tam vůbec není bezpečno."

Cestou na trénink měl hlavu plnou jiných myšlenek. "Pořád jsem byl na telefonu," řekl. V klubu jsou s Valerijem Toduou dva Ukrajinci a od spoluhráčů slyšeli slova podpory. "Každý se ptal a nabízel nějakou pomoc. Je fajn, že mám okolo sebe takové lidi. Ale v klidu být nemůžu, protože moje rodina je tam a tam je fakt válka. Pochopitelně jsme nervózní," řekl Pliaseckij.

Podporu cítí z Česka i většiny celého světa. Upozornil ale na nepravdivé zprávy, kterých je ohledně situace na Ukrajině mnoho. "Je důležité, aby lidi rozlišili, co vidí a co čtou na internetu. Ukrajina tohle nezpůsobila, to musí všichni pochopit. Chci, aby všichni Ukrajinci drželi spolu, a lidi, kteří podporují Ukrajinu, aby byli spolu. A spolu situaci zvládneme," přál si Pliaseckij.

Zopakoval, že mu nejde do hlavy, co se stalo. "Co udělal ten ... (ruský prezident Vladimir Putin). Nikdo k nám Rusy nevolal," uvedl Pliaseckij a vyslovil názor, že lidé v Rusku jsou zmanipulovaní propagandou. "Musí zjistit, co s děje a koho mají za prezidenta, že svět nechce válku."