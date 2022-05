Volejbalista Šotola si užívá radost z titulu, prostředí v Berlíně ho nadchlo

"Do zápasu jsem šel přesně s tím, co budu hrát. Takhle dopodrobna rozebranou moji hru a soupeře jsem nikde nezažil," přiblížil v tiskové zprávě člen nastupující české volejbalové generace, která získala stříbro na evropském juniorském šampionátu.

Odchovanec Jihostroje se do Berlína dostal přes Francii a přišel na pozici druhého univerzála. S vytížeností byl spokojený a výrazně se zapsal i do vývoje finálové série s Friedrichshafenem, kterou jeho tým otočil z 0:2 na zápasy. Ve čtvrtém duelu přišel na hřiště za stavu 14:18 v klíčovém třetím setu. "Podařilo se mi zablokovat jejich hlavního smečaře. Dal jsem pak nějaké body a otočili jsme to. Moc mě to zahřálo, že se mi povedlo odstartovat otočku," radoval se mladý člen českého reprezentačního týmu.