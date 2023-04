Volejbalisté Českých Budějovic vstoupili suverénně do finále extraligy

Zápas byl poměrně vyrovnaný jen v prvních dvou sadách, ale i v nich měl Jihostroj většinou těsně navrch. "Měli jsme svoje šance první dva sety, ale nevyužili jsme je. Často jsme v těch situacích čekali, co udělá soupeř. Takhle nemůžeme hrát ve finále," řekl v nahrávce pro média kapitán Lvů Jakub Janouch.

V koncovkách desetinásobní tuzemští šampioni dominovali a ve třetí sadě zlomili odpor pražského celku definitivně. Argentinský kouč Juan Manuel Barrial vyměnil polovinu základní sestavy, ale ke zvratu bylo navzdory několika bodovým blokům daleko. "Ke konci jsme už nepředvedli nic," uznal Janouch. Trenér Barrial v rozhovoru pro Českou televizi těžko skrýval zklamání. "Oni to hráli bláznivě jako finále a my jsme to hráli jako přátelák," posteskl si.