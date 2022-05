Volejbalisté Karlovarska obhájili titul

Druhá sada byla o poznání vyrovnanější. Hned v jejím úvodu se chytil nizozemský univerzál Lvů Kay van Dijk a do koncovky se šlo za stavu 18:18. Pak přišel na podání druhý nahrávač hostů Ivan Pljaseckij a tento obvyklý tah se trenérovi Tomáši Pomrovi mimořádně povedl. Pljaseckého plachta trápila domácí libero Daniela Pfeffera a domácí útoky se po nepřesných přihrávkách rozbíjely o blok. Ukrajinský volejbalista vydržel na servisu až do setbolu a Pražané po výhře 25:19 srovnali krok.

O letošním titulu se tak rozhodlo nejtěsnějším možným způsobem. V páté sadě domácí odskočili do vedení 10:4, ale pak Pražané srovnali na 13:13. Karlovarsko proměnilo druhý mečbol poté, co univerzál Patrik Indra drama ukončil nechytatelným servisem o pásku. "Znamená to pro mě strašně moc, protože to s velkou pravděpodobností byl poslední bod tady v Karlovarsku. Jsem rád, že jsem se tu rozloučil vítězně. Obrovsky si toho vážím, protože Lvi hráli výborně a nenechali nám nic zadarmo," řekl Indra.