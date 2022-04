Volejbalisté Karlovarska v Praze vyrovnali finálovou sérii

Domácí volejbalisté, kteří mohou do Prahy po třiceti letech vrátit trofej, v úvodní sadě vedli 22:20. Pak ale hosté zapsali tři body za sebou a dostali se do vedení. Výrazně jim k tomu pomohl střídající smečař Jakub Ihnát. Za stavu 24:23 v jejich prospěch to nejdříve vypadalo na vyrovnání, protože rozhodčí odpískali přešlap smečaře Lukáše Vašiny na podání, ale videozáznam odhalil, že k porušení pravidel nedošlo. Rozehra se opakovala a Vašina vypálil eso.

Druhý set vyhrálo Karlovarsko 25:21 a sílu na zvrat nenašli domácí navzdory podpoře vyprodané UNYP Arény ani ve třetí sadě. Dvojnásobní domácí šampioni do ní vstoupili vedením 12:6 a dotáhli zápas k hladké výhře. "Dnes byl velký rozdíl v kvalitě servisu a následně v obraně. My jsme to měli těžké, útočili jsme do plných, Vary nás výborně bránily. My jsme je od toho druhého setu vůbec nezatlačili," uznal v rozhovoru pro Českou televizi domácí trenér Tomáš Pomr.