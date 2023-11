Volejbalisté Kladna neprohráli ani v Benátkách a po ztrátě Lvů vedou extraligu

ANALÝZA: Jak si vedou cizinci? Překvapení na Hané, bída v Boleslavi

Cizinci jsou věčným tématem hokejové extraligy. Některé týmy se bez nich vyloženě neobejdou, a to i navzdory tomu, že se nakonec neukážou býti posilami. V letošní sezoně jich naskočilo do pole 84 a dalších pět borců do branky. Kdo se zatím jeví dobře a kdo naopak potřebuje přidat?